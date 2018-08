A Faixa de Gaza e cidades ao sul de Israel viveram na madrugada desta quinta (9) uma violenta noite, com o lançamento de foguetes por parte de militantes palestinos do enclave e a resposta de bombardeios israelenses sobre alvos militares, deixando três mortos. Mais de 150 foguetes foram lançados por palestinos. O Exército israelense disse que sete pessoas foram feridas no Sul de Israel.