Hambúrguer vegetariano no cardápio do McDonald´s e Burger King em países do primeiro mundo

A corrida do hambúrguer vegetariano pode não ser tão frenética como a das criptomoedas ou a da maconha, mas teve uma excelente largada. Depois da surpreendente abertura de capital da Beyond Meat, as empresas do segmento estão correndo para levar seus produtos alternativos ao mercado o mais rápido possível.

A Tyson Foods confirmou que lançará dentro de alguns meses um produto proteico sem carne. A Tyson é a maior empresa de processamento de carne nos Estados Unidos, o que reforça a importância do anúncio.

O McDonald’s começou a vender um hambúrguer vegetal na Alemanha; o Burger King anunciou que o Impossible Whopper, um hambúrguer vegetal, chegaria às lojas dos EUA ainda neste ano.

Em julho, a cadeia de supermercados Whole Foods começará a vender um hambúrguer vegetal produzido pela Lightlife, concorrente da Beyond Meat.

A Bloomberg Intelligence prevê que o sucesso da Beyond Meat levará empresas como Kellogg’s, Conagra e Kraft Heinz a dedicar mais tempo a inovações no ramo de hambúrgueres de base vegetal.

A corrida pode se transformar em uma bolha, é claro, e terminar de modo tão frustrante quanto a bolha da internet na virada dos anos 2000. Mas, depois de anos como província reservada a startups e a experimentos de biólogos do Vale do Silício, a carne falsa se tornou sucesso comercial.

“As grandes empresas todas estão interessadas, e todo o mundo está reclamando por estar três anos atrasado”, disse Chris Kerr, cofundador e vice-presidente de investimento da New Crop Capital, uma empresa de capital para empreendimentos que investe em companhias de produtos veganos.

Deixe seu comentário: