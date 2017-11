Hamilton bate, Bottas aproveita e anota pole no GP do Brasil. Massa larga em 9º

O treino classificatório para o GP do Brasil trouxe uma surpresa logo em seus primeiros minutos. Lewis Hamilton perdeu a mão do carro na curva do Laranjinha, bateu na barreira de pneus e foi obrigado a abandonar a tentativa de conquistar mais uma pole na temporada. Com isso, a disputa pelo primeiro lugar ficou restrita ao companheiro de equipe Valtteri Bottas, e a dupla de pilotos da Ferrari: Sebastian Vettel e Kimi Raikkonen. Melhor para o finlandês da Mercedes, que com 1m08s322 anotou a terceira pole position dele na carreira.

Na sequência ficaram Vettel (1m08s360) e Raikkonen (1m08s538). Os dois carros da RBR completaram os cinco primeiros, sendo Max Verstappen o quarto, Daniel Ricciardo o quinto. Destaque positivo para a excelente volta de Sergio Pérez (1m09s598), o sexto com a Force India.

Fernando Alonso também foi bem, tirou tudo da McLaren e foi o sétimo mais rápido. Na briga interna da Renault, melhor para Nico Hulkenberg, em oitavo, enquanto Carlos Sainz Jr foi o nono. Felipe Massa fechou em décimo, mas larga em nono graças à punição de Ricciardo (+10) por troca na unidade de motor.

