Hamilton garante pole no fim e supera marca de Senna em Baku

O treino classificatório para o Grande Prêmio do Azerbaijão foi histórico e especial para o britânico Lewis Hamilton. No fim do Q3, o piloto da Mercedes fez uma volta mágica (1’40”593), que abaixou em mais de meio segundo o tempo do companheiro de equipe, o finlandês Valtteri Bottas, e garantiu a 66ª pole position da carreira, superando a marca de Ayrton Senna. Na história da categoria, o piloto está atrás apenas do alemão Michael Schumacher, que soma 68 e pode ser superado ainda nessa temporada.

Com o domínio das Mercedes, as Ferraris ficaram na segunda fila. O finlandês Kimi Raikkonen ficou com a terceira posição. Líder do mundial de pilotos, o alemão Sebastian Vettel larga em quarto. A surpresa do treino ficou por conta do bom desempenho dos carros da Force India: o mexicano Sebastian Perez ficou com a sexta posição, seguido pelo francês Esteban Ocon, em sétimo. Felipe Massa, da Williams, largará na nona posição, uma atrás do companheiro de equipe, o jovem canadense Lance Stroll, que parece ter reforçado a confiança depois de somar seus primeiros pontos em casa, no Grande Prêmio do Canadá.

Uma batida do australiano Daniel Ricciardo a três minutos e meio do fim do Q3, na curva seis, provocou bandeira vermelha e causou apreensão nas equipes. O piloto deixou o carro sem lesões, mas os adversários perderam tempo de aquecimento dos pneus. Com as luzes verdes novamente acesas, Hamilton tirou da cartola a volta mais impressionante do treino e mostrou que está vivo na busca pela liderança do campeonato. A corrida acontece neste domingo (25), às 10h (de Brasília). (AG)

