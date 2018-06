Happy Code promove oficinas digitais gratuitas para crianças

A escola digital Happy Code, inaugurada este ano em Porto Alegre, realiza no próximo sábado,30, um dia de oficinas e experiências digitais gratuitas para crianças, de Minecraft e Youtuber. As atividades acontecem na ArqExpress do Viva Open Mall. Serão oficinas de hora em hora, das 10h às 18h.

Nas oficinas de Minecraft, as crianças aprenderão a fazer modificações (mods) no jogo através da programação. Nas de Youtuber, praticarão como fazer uma sobreposição de vídeo no estilo Gameplay

As oficinas serão direcionadas para crian;cas de 5 a 14 anos, que serão dividias por idade.

Enquanto s crianças se divertem, os pais poderão saber mais sobre o modelo de ensino da Happy Code.

