Happy Hour Angus Gourmet marca presença na Expointer

Diante ao sucesso na primeira edição no ano passado, será promovido novamente o Happy Hour Angus, no estande da raça na Expointer, no Parque de Exposições. E o evento chega em dose dupla: no domingo (26/08) e na segunda-feira (27/08), a partir das 19h. Nesse evento gastronômico, a carne de alta qualidade será o centro das atenções.

Segundo o presidente da Angus, José Roberto Pires Weber, são momentos de descontração essenciais para aproximar os criadores da associação e trocar ideia entre amigos. “Os sócios aprovaram o projeto e ele volta em 2018”, salientou.

Angus na Expointer

A Associação Brasileira de Angus participa da Expointer 2018 com 282 animais inscritos (127 exemplares de argola e 155 rústicos) e uma vasta programação que inclui julgamentos, leilão e debates técnicos. Neste ano, a Angus tem como patrocinadores da Expointer: Sicredi, CB Genetics, Azevedo Bento e Allflex. Ainda conta com apoio de Renascer Biotecnologia, Semex, Taura, Acatak, Costão do Santinho e Cotripal, e como o apoio permanente da Genex.

Deixe seu comentário: