Happy Hour toda quarta-feira no Holiday Inn

Agora o Hotel Holiday Inn (avenida Carlos Gomes, 565, em Porto Alegre) oferece um happy hour toda quarta-feira, a partir das 18h30min. O evento acontece no Beer Club, bar do hotel, com música ao vivo, cerveja artesanal com degustação, cardápio e promoções especiais e transmissão de jogos.

Nesta quarta-feira (14), a partir das 19h, se apresentam os músicos Guinter Vieira e Marquinhos Nunes. A Cervejaria Oito participa desta edição, com degustação de seus produtos. Serão comercializadas também as cervejas artesanais das cervejarias Abadessa e Mea Culpa. O hotel oferece estacionamento a R$ 15 para clientes do bar.

