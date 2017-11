Saad al-Hariri, o primeiro-ministro do Líbano que renunciou ao cargo no dia 4 novembro, disse nessa terça (14) que está bem e que voltará ao país nos próximos dois dias. Em publicação no Twitter, Hariri pediu que os libaneses fiquem calmos e disse que sua família permanecerá na Arábia Saudita, que chamou de “país deles”.

