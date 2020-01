Colunistas Harmonia no Legislativo

Por Flavio Pereira | 25 de janeiro de 2020

Deputado Luis Augusto Lara; o presidente da Rede Pampa de Comunicação, Alexandre Gadret; e o deputado Ernani Polo. (Foto: Divulgação)

A transição no comando da Assembleia Legislativa, no dia 3 de fevereiro, quando o deputado Luis Augusto Lara (PTB) transmite a presidência ao seu colega Ernani Polo (PP), vai muito além do acordo que foi firmado entre os partidos com representação na casa.

Ernani Polo: uma gestão propositiva

Ontem, durante o Fórum Desenvolvimento Econômico, realizado pela Rede Pampa de Comunicação, em Xangri-Lá, o deputado Ernani Polo projetou que a sua gestão no comando o Legislativo gaúcho terá a marca da continuidade de projetos importantes já implantados pela atual administração da Casa, que se somarão a um trabalho propositivo em busca de resultados importantes para o Poder Legislativo. Ou seja, há uma transição harmoniosa na troca de comando, com a manutenção de projetos e metas.

Um eixo nos quatro anos

Há, na verdade, um eixo que vincula todas as quatro gestões nos próximos quatro anos – Luis Augusto Lara (PTB), Ernani Polo (PP), Gabriel Souza (MDB) e Valdeci Oliveira (PT) – a um projeto institucional com metas e resultados, que está acima de vinculações partidárias.

Um saldo positivo

Luis Augusto Lara está apresentando um saldo impressionante, fruto de um trabalho integrado no comando o Legislativo: a redução de despesas com diárias, indenização com uso de veículos e combustível, ao ponto de o Legislativo tornar-se o poder que menos consome dinheiro público entre todos os poderes gaúchos.

Gestores em harmonia

Na sua recente passagem pelo governo do Estado, como governador interino, o deputado Luis Augusto Lara mostrou essa sensibilidade e preocupação ao promover uma série de encontros com áreas importantes, como a saúde pública e os municípios, encaminhando reivindicações próprias de cada um destes segmentos. Interessante observar que o encaminhamento destas demandas deu-se de forma a não desautorizar ações anteriores já desenvolvidas pelo governador Eduardo Leite. Ao contrário, somaram-se a estas. O que sinaliza para o alto nível que orienta hoje a relação entre os poderes.

Voltar Todas de Colunistas

Compartilhe esta notícia:







Deixe seu comentário