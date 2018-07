O produtor de cinema Harvey Weinstein se declarou inocente, nesta segunda-feira (9), da acusação de que teria agredido sexualmente uma mulher em 2006, no terceiro caso desta natureza apresentado contra ele. Mais de 70 mulheres, a maioria jovens atrizes e funcionárias da indústria do cinema, acusaram o cofundador do estúdio Miramax de assédio sexual.