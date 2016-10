HDI Seguros anuncia novo presidente no Brasil

A HDI Seguros, quinta maior seguradora automotiva do País e líder na região Sul, anuncia Murilo Setti Riedel como o novo presidente da companhia no Brasil. O executivo, atual vice-presidente Técnico, será o substituto de João Francisco Borges da Costa, que esteve 16 anos à frente da seguradora e, agora, fará parte do Conselho Administrativo da HDI.

Riedel assumirá o cargo oficialmente no dia 5 de dezembro. A transição com Borges da Costa acontece há aproximadamente dois anos, com o objetivo de não afetar o andamento das atividades da HDI Seguros Brasil no momento da troca no comando.

“Sem dúvidas, é um grande desafio profissional e estou bastante confiante de que seguiremos crescendo, pois temos um time de profissionais extremamente competente e comprometido. Nesse período em que esteve no comando, João Francisco, ajudou a seguradora a crescer e a chegar no patamar de quinta maior do País. Meu objetivo é dar continuidade a esse trabalho e buscar as melhores alternativas para que a HDI cresça e contribua com o mercado segurador no Brasil”, comenta Riedel.

