Heitor MÃ¼ller no Pampa Debates: ”Onde nÃ£o hÃ¡ indÃºstria, nÃ£o hÃ¡ desenvolvimento”

O Pampa Debates trouxe mais uma liderança do Rio Grande do Sul para discutir pautas de economia e política junto ao vice-presidente da Rede Pampa, Paulo Sérgio Pinto. O presidente do Sistema FIERGS, Heitor Müller, falou sobre a queda do setor industrial pelo segundo ano consecutivo devido à crise brasileira. ”O setor econômico depende da segurança, emprego e indústria”.

Segundo Müller, as indústrias fazem do Brasil um país mais desenvolvido. ”A redução das produções faz com que a população deixe de consumir o produto nacional. Em razão disso, empreendedores não se interessam mais abrir negócios por aqui e procuram o exterior”, explica.

A burocracia é um dos principais empecilhos para não fazer o setor funcionar. ”Máquinas estão interditadas, pois não atendem a demanda, as empresas não têm dinheiro e as cidades estão perdendo habitantes”, destaca Müller. Conforme ele, pelo menos 280 municípios do RS constataram redução de jovens, pois eles buscam regiões desenvolvidas que predomine tecnologia e shoppings centers.

Para Müller, recuperar a façanha da autoestima é uma das saídas para esse cenário. ”Onde não há indústria, não há desenvolvimento”, finaliza. O Pampa Debates vai ao ar hoje (26) , às 17h45 pela TV Pampa.

Comentários