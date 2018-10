Helder Barbalho, do MDB, foi eleito governador do Pará

Helder Barbalho, do MDB, foi eleito neste domingo governador do Estado do Pará. Ele derrotou nas urnas Márcio Miranda, do DEM, com quem disputou o segundo turno das eleições. Helder alcançou 55,43% dos votos (2.068.319 votos) e Márcio Miranda, 44,57% (1.663.045 votos).

“Recebi a notícia da vitória com muita felicidade, muita alegria, sabendo que a responsabilidade de poder daqui para frente cuidar deste estado, cuidar de milhões de paraenses, e fazer com que a esperança deste povo se transforme em obras e serviços e qualidade de vida. Um novo tempo para o Pará”, declarou o governador eleito.

Helder Barbalho tem 39 anos. Ele nasceu na capital Belém, no dia 18 de maio de 1979, filho de Jader Barbalho e Elcione Barbalho, ambos políticos pelo MDB. Formou-se em administração pela Universidade da Amazônia (Unama).

Helder estreou na política como vereador de Ananindeua, região metropolitana de Belém, em 2000. Dois anos depois, em 2002, elegeu-se deputado estadual. Nas eleições de 2004, foi eleito prefeito de Ananindeua. Em 2008, foi reeleito com 50% dos votos. Em 2014, candidatou-se ao cargo de governador do Pará, mas foi derrotado por Simão Jatene, do PSD.

Em dezembro de 2014, durante o segundo mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT), Helder foi ministro da Pesca e Agricultura. Após a extinção do Minitério da Pesca, por meio da reforma ministerial, ele assumiu como ministro-chefe da Secretaria Nacional dos Portos. Helder pediu demissão da secretaria em 20 de abril de 2016. Em seguida, foi nomeado ministro da Integração Nacional pelo presidente Michel Temer (MDB).

