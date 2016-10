Helicóptero cai em Canela

Um helicóptero de uma empresa particular caiu nesta quinta-feira em Canela ao lado do aeroporto da cidade. Conforme os bombeiros, as três pessoas que estavam a bordo (o piloto, o copiloto e um mecânico) tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas a um hospital. A Aeronáutica vai investigar as causas do acidente, que ainda são desconhecidas.

Comentários