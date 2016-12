Helicóptero da PRF faz pouso forçado após bater em urubu

Um helicóptero da PRF (Polícia Rodoviária Federal) precisou fazer um pouso forçado perto de um pedágio da Rodovia Presidente Dutra, em São Paulo, no fim da manhã desta quinta-feira (15). O copiloto teve ferimentos leves, de acordo com a PRF.

A polícia informou que a aeronave estava em patrulhamento pela rodovia quando bateu em um urubu. O piloto conseguiu controlar o helicóptero e pousou no estacionamento, ao lado do pedágio, no quilômetro 182.

Havia três tripulantes e apenas o copiloto se feriu. Ainda de acordo com a PRF, o helicóptero Águia da Polícia Militar levou o ferido para o Hospital Beneficência Portuguesa, na capital, e ele passa bem. (AG)

