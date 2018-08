Um helicóptero que transportava o governador do Espírito Santo, Paulo Hartung, envolveu-se em um acidente, na tarde desta sexta-feira (10), e teve de fazer um pouso de emergência em Domingos Martins, região serrana do estado. De acordo com a assessoria do governo estadual, Hartung e os demais passageiros não sofreram ferimentos e passam bem.

