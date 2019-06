Nesta segunda-feira (3), a cantora Ludmilla se tornou o assunto do momento após assumir o seu romance com a bailarina Brunna Gonçalves. Mas além disso, a artista lançou seu novo DVD, “Hello Mundo“, e fez um pocket show para imprensa e convidados, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro.

Ludmilla e Brunna Gonçalves. (Foto: AgNews) (Foto: AgNews) Ludmilla e Ferrugem, uma das participações especiais do DVD. (Foto: AgNews)

Ludmilla, que chegou acompanhada de Brunna, ainda fez um pocket show e dedicou a música “Espelho” à amada. As duas, inclusive, dançaram juntas diante dos convidados do evento.

Escute:

Deixe seu comentário: