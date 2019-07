Hemocentro de Porto Alegre necessita de doações de sangue

O Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) está necessitando da ajuda da população. O local precisa, com urgência, de doadores de sangue, principalmente do tipo O positivo e negativo. O local é responsável pelo fornecimento de sangue e outros componentes para 40 hospitais de Porto Alegre, da Região Metropolitana e do Litoral Norte.

Quem puder doar, deve comparecer de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, na sede do Hemorgs, localizada na avenida Bento Gonçalves, número 3.722, bairro Partenon.

O que é preciso para doar?

O doador deve ter entre 16 e 69 anos;

Estar em boas condições de saúde;

Pesar mais de 50 quilos;

Apresentar documento oficial de identidade com foto;

O limite de idade para a primeira doação é 60 anos;

Não estar em jejum e evitar alimentação gordurosa;

Ter dormido pelo menos seis horas antes da doação;

Não ter ingerido bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;

Não fumar pelo menos duas horas antes da doação.

Os candidatos a doadores com menos de 18 anos deverão estar acompanhados pelos pais ou por responsável legal.

