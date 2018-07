Ao longo de todo o ano, o Hemocentro do Rio Grande do Sul, junto com as unidades regionais, solicita doações para garantir os estoques, principalmente nos períodos festivos e em feriados. Atividades do mês de novembro, quando é celebrado o Dia do Doador Voluntário (25), também estimulam a boa prática que ajuda a salvar vidas. No Estado, apenas 2,4% da população é doadora de sangue.

