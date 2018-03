Henrique Meirelles participa de Fórum promovido pelo LIDE RS

No próximo dia 26 de março, no Porto Alegre Country Club, o Lide RS promove um fórum com o Ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Com o tema “Crise e Recuperação: Construindo um novo Brasil”, Meirelles falará para um grupo de empresários e convidados do LIDE, além de entidades parceiras, sobre o cenário atual do país e também irá projetar o futuro econômico do Brasil.

Para o Presidente do LIDE RS, Eduardo Fernandez, o Fórum abordará temas urgentes e de interesse coletivo. “Com certeza, o ministro Meirelles vai agregar muito, pois trará um panorama do atual momento econômico do País. Estamos com uma grande expectativa, já que abordaremos assuntos totalmente relevantes e que afetam o dia a dia dos brasileiros”, completa.

Henrique Meirelles é nascido em Anápolis, Goiás. Engenheiro civil de formação, é executivo financeiro, com ampla carreira fora do país. Ingressou na carreira política no ano de 2002, quando se elegeu Deputado Federal pelo PSDB. Em 2016, foi nomeado Ministro da Fazenda e Previdência Social do governo Michel Temer, no qual permanece até hoje.

