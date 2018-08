Hercosul leva seu mix de produtos para a 37ª Expoagas

Há quase vinte anos oferecendo alimentos de qualidade para os pets, a Hercosul vai participar, pela quarta vez, da Expoagas, a maior feira de supermercados de todo o Cone Sul, com seu portfólio de marcas e produtos. Em sua 37ª edição, a mostra ocorre entre 21 e 23 de agosto, no Centro de Eventos Fiergs em Porto Alegre/RS, e apresenta as principais novidades do setor para lojistas, investidores e imprensa, reunindo cerca de 50 mil visitantes, sete mil empresas e 400 expositores.

Entre os destaques levados pela empresa para a feira, estão produtos das categorias Premium Especial, Premium e Standard, os favoritos da clientela de supermercados, em que figuram as já conhecidas marcas Three Dogs, Three Cats, Three Birds, Primocão, Primogato, Apolo e Átila. A empresa desenvolve os mais variados tipos de produtos, com opções de alimentos completos secos e úmidos, e snacks, com diversos sabores e formulações diferenciadas por porte, idade, e também de acordo com a dieta recomendada para animais castrados ou que exigem alimentos light (veja mais em http://ww2.hercosulalimentos.com.br/pt/produtos).

Nesta edição da mostra, a grande novidade da Hercosul não são os produtos, que seguem entregando o máximo de qualidade e custo-benefício para o mercado, mas sim a equipe recém-estruturada do canal de autosserviço. A empresa, que iniciou atendimento exclusivo aos supermercados há pouco tempo, pretende fazer da mostra um espaço para realização de networking. “Além de ser essencial para fomentar o relacionamento com o setor, realizar novos negócios e fortalecer parcerias comerciais, a EXPOAGAS será uma oportunidade excelente para estimular a nova equipe do canal de autosserviço, nos expandir e consolidar neste setor”, declara Alexandre Welsbacher, Gerente do Canal de Autosserviço da Hercosul.

