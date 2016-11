Herdeiro da Fiat Ã© detido em Nova York por forjar o prÃ³prio sequestro

Um dos herdeiros da fabricante italiana de automóveis Fiat, Lapo Elkann, foi detido em Nova York acusado de ter fingido seu sequestro para financiar um fim de semana de excessos – informou a Polícia à AFP nesta terça-feira (29).

Vários veículos da imprensa americana relataram que o neto do lendário fundador da Fiat, Gianni Agnelli, tentou fazer sua família acreditar que era vítima de um sequestro para conseguir dinheiro. Ele ficou sem recursos, após dois dias de “farra”.

Conhecido por suas extravagâncias, Elkann, de 39 anos, passou 48 horas de diversão com uma prostituta transgênero, com quem teria consumido álcool, maconha e cocaína.

Depois de torrar seu dinheiro, forjou o próprio sequestro e pediu cerca de US$ 10 mil (R$ 33,8 mil, de acordo com cotação desta quarta-feira) de resgate a sua família, segundo a imprensa americana.

A família Agnelli alertou a Polícia, que prendeu Elkann depois de descobrir que seu sequestro era falso. O herdeiro foi depois liberado, mas terá de comparecer em janeiro diante de um tribunal de Nova York. A Polícia não confirmou se ele estava acompanhado de uma prostituta, ou se consumiu drogas.

Irmão de John Elkann, presidente da Fiat Chrysler Automobiles (FCA) desde 2008, Lapo ocupa com frequência as páginas dos jornais e das revistas de famosos. Em 2005, ele foi encontrado inconsciente por uma overdose no apartamento de um travesti em Turim.

Na última quarta-feira (23), ele postou uma foto no Instagram com roupas coloridas, anunciando que faria uma viagem profissional “ao redor do mundo pelos próximos dias”.

Segundo a imprensa americana, desde que Elkann chegou a Nova York esteve atrás de prostitutas. Por intermédio do consórcio Exor, a família Agnelli possui 29,1% do capital da FCA e controla 44,2% dos direitos de voto.

Depois de ter ocupado brevemente um cargo no Departamento de Marketing da Fiat, Lapo Elkann participou de vários projetos. Ajudou a criar, por exemplo, a marca de óculos de sol Italia Independent.

