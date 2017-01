Herdeiro da Samsung é convocado a depor em caso de corrupção

O vice-presidente da Samsung Electronics e herdeiro do conglomerado sul-coreano, Lee Jae-yong, foi interrogado nesta quinta-feira (12) como suspeito de crime de suborno no caso que levou ao afastamento da presidente do país, Park Geun-hye. O diretor, de 48 anos, é filho do presidente do grupo Samsung, Lee Kun-Hee, neto do fundador, e vinha assumindo o controle do conglomerado desde que o pai sofreu um ataque cardíaco.

Ele se apresentou à equipe de investigação para ser interrogado devido à suspeita de que a maior empresa da Coreia do Sul apoiou financeiramente Choi Soon-sil, amiga da presidente e pivô do escândalo de corrupção que engoliu o governo. Amiga íntima da presidente, Choi Soon-sil é acusada de extorquir, com a cumplicidade de Park, os principais grupos empresariais do país através de fundações, apropriando-se de parte do dinheiro.

Os investigadores acreditam que o grupo Samsung assinou um contrato no valor de 22 bilhões de wons (cerca de 18,3 milhões de dólares) com uma empresa com sede na Alemanha, propriedade de Choi. A Samsung também doou 20,4 bilhões de wons (16,3 milhões de dólares) para duas fundações operadas por Choi, mas diz que o dinheiro estava destinado a promover a cultura local no exterior e o esporte. (AG)

