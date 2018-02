A Justiça da Coreia do Sul suspendeu a condenação a cinco anos de prisão do herdeiro e líder da Samsung, Lee Jae-yong, e autorizou sua saída da prisão ao desculpar-lhe de vários delitos relacionados com o caso de corrupção conhecido no país como “Rasputina”. Lee, 49 anos, deixou nesta segunda-feira (5) as instalações penitenciárias onde estava há quase um ano.

