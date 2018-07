Herói contra o Brasil, o belga Courtois foi eleito o melhor goleiro do Campeonato Mundial

O goleiro belga Thibaut Courtois foi eleito o Luva de Ouro do Mundial da Rússia, prêmio entregue pela entidade máxima do futebol ao melhor da posição no campeonato. Ele foi o herói da Bélgica contra o Brasil nas quartas de final do torneio, que terminou com a eliminação da equipe comandada por Tite. As informações são da revista Veja e da Gazeta Esportiva.

Courtois começou sua carreira no Genk, da Bélgica, em 2009. Dois anos depois, foi contratado pelo Chelsea, da Inglaterra, mas, sem espaço, acabou emprestado ao Atlético de Madri, da Espanha. Jogou na equipe até 2014 e ganhou uma Liga Europa, um Campeonato Espanhol e uma Copa do Rei.

Na temporada 2014/2015, voltou ao Chelsea, tornando-se titular. Pela equipe, ganhou o Campeonato Inglês duas vezes, além de uma Copa da Inglaterra.

Courtois é o segundo goleiro belga a vencer um prêmio da entidade máxima do futebol. Em 1994, Michel Preud’homme ganhou o então recém-criado troféu Lev Yashin (ex-goleiro russo, tido como o melhor de todos tempos), como melhor da Copa dos EUA. Já ganharam o troféu Luva de Ouro, criado em 2010, os goleiros Casillas (Espanha) e Neuer (Alemanha), ambos das seleções campeãs em 2010 e 2014.

Melhor jogador

Luka Modric foi eleito o melhor jogador da Copa após a derrota da seleção croata por 4 a 2 para a França no estádio Luzhniki, em Moscou. O camisa 10 do Real Madrid se mostrou fundamental para o esquema do técnico Zlatko Dalic e conduziu seu país até a decisão do maior torneio de futebol do planeta, algo que ninguém pensava quando o Mundial começou, no último dia 14 de junho.

Modric marcou dois gols nesta Copa e deu uma assistência. Apesar de ofensivamente ter sido discreto nos números, a presença do jogador no meio-campo da Croácia foi extremamente importante. Ao lado de Rakitic, o jogador do Real Madrid fez sua melhor partida ainda na fase de grupos, quando deitou e rolou para cima da Argentina, marcando, inclusive, um golaço de fora da área.

A escolha de Luka Modric como bola de ouro do Mundial faz lembrar 2014, quando Lionel Messi acabou agraciado com o prêmio por ser a peça central da seleção argentina no torneio, embora não tenha vencido a decisão no Maracanã.

Revelação

O astro de somente 19 anos Kylian Mbappé também não saiu de campo de mãos vazias, muito pelo contrário. Além da taça da Copa do Mundo, o atacante do Paris Saint-Germain também foi agraciado com o prêmio de revelação do torneio.

O camisa 10 da seleção francesa se despeda da Rússia com quatro gols, um deles na final contra a Croácia, e uma série de lances de efeito que levaram os apaixonados por futebol à loucura. Destaque por conta de sua capacidade técnica e velocidade, Mbappé vem mostrando que os próximos anos podem ser ainda mais promissores.

Chuteira de ouro

O atacante Harry Kane, da seleção inglesa, ficou com a chuteira de ouro após terminar a Copa do Mundo como artilheiro do torneio, com seis gols, à frente de Lukaku, Mbappé e Griezmann, todos com quatro tentos.

