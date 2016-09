Hillary Clinton é diagnosticada com pneumonia após passar mal em evento

Hillary Clinton, a candidata do Partido Democrata à presidência dos Estados Unidos, está com pneumonia, informou neste domingo (11) a médica dela. Em nota, a médica pessoal da ex-secretária de Estado, Lisa Bardack, explicou que a candidata foi diagnosticada com pneumonia. Ela está tomando antibióticos e foi aconselhada a descansar e modificar sua agenda de campanha.

Neste domingo pela manhã, durante as celebrações dos 15 anos dos atentados de 11 de Setembro, em Nova York, a ex-primeira-dama passou mal e foi embora mais cedo. Ela descansou no apartamento da filha Chelsea. Mais tarde, saiu e cumprimentou jornalistas antes de seguir para sua residência em Chappaqua, no estado de Nova York.

Segunda a médica de Hillary, o diagnóstico de pneumonia foi feito na sexta-feira (9). Neste domingo, ela passou mal por conta do calor e ficou desidratada, mas agora já se recupera bem. (AG)

