Hillary Clinton e Donald Trump voltam a se atacar no segundo debate antes das eleições presidenciais de novembro

Os candidatos Hillary Clinton e Donald Trump se enfrentaram na noite deste domingo (9), no segundo debate antes da eleição presidencial americana. O encontro, realizado na Universidade Washington de Saint Louis, no Missouri, ocupa o horário nobre da TV dos EUA – iniciou-se às 22h, no horário de Brasília. Sistema de saúde, crise migratória e impostos foram assuntos comentados por eles. Hillary critica seu oponente em relação ao tratamento às mulheres, e ele rebate acusando o marido da candidata de cometer assédio sexual.

Metade das perguntas foi formulada por eleitores que se declaram indecisos, selecionados pelo instituto de pesquisa Gallup. A outra metade das questões foi feita por dois moderadores, com base nos temas de interesse público que repercutem nas mídias sociais e em outras fontes.

Vídeo de Trump

Uma polêmica recente pautou o começo do debate: o jornal “Washington Post” divulgou, na última semana, um vídeo de 2005, no qual Trump conversa com Billy Bush, do programa “Access Hollywood”. Na gravação, o candidato republicano utiliza termos vulgares para falar sobre a tentativa de conquistar uma mulher casada, não identificada. Ele diz que, quando se é famoso, mulheres deixam que “você faça qualquer coisa”.

Uma eleitora questionou Trump sobre o assunto. Ele respondeu dizendo que não se orgulha do que falou, mas que “era conversa privada”, “entre quatro paredes”, e que “tem grande respeito pelas mulheres”.

Hillary, em seguida, afirma que seu adversário não é apropriado para o cargo de presidente – o vídeo, de acordo com ela, representa exatamente quem é Trump, candidato que rebaixou as mulheres durante a sua campanha. “Ele também atacou imigrantes, afro-americanos, latinos, pessoas com deficiência, muçulmanos e tantas outras pessoas”, diz Hillary.

Na última sexta-feira, dia 7 de outubro, Trump pediu desculpas em um comunicado e aproveitou para alfinetar o marido de Hillary e ex-presidente dos EUA, Bill Clinton: “Isso era uma brincadeira de vestiário, uma conversa particular que aconteceu há muitos anos. Bill Clinton disse coisas bem piores para mim no campo de golfe – nem perto disso. Peço desculpas se alguém ficou ofendido”.

Neste domingo, horas antes do debate, Trump voltou a criticar o marido de sua adversária. Ele divulgou em sua conta do Twitter uma entrevista recente com Juanita Broaddrick, que acusou Bill Clinton, em 1999, de tê-la estuprado duas décadas antes. No debate, mulheres que acusam o ex-presidente de abuso sexual estão presentes na plateia. Trump, em uma das respostas, reforça que as ações de Bill Clinton são maiores que suas palavras.

Barack Obama, atual presidente americano, fez comentários negativos sobre o discurso de Trump, também neste domingo, em Chicago. Ele afirma que, além de menosprezar mulheres, o magnata rebaixa minorias, imigrantes, pessoas de outras religiões, indivíduos com deficiência e membros das tropas americanas.

E-mails de Hillary

Trump voltou a mencionar, durante o debate, que Hillary tenha usado o e-mail de trabalho em um servidor privado. Hillary diz que foi um erro, pede desculpa, e afirma que não há evidências de que o servidor tenha sido hackeado nem que qualquer material secreto tenha caído em outras mãos. Afirma que teve acesso a segredos importantes, que não foram vazados na época, como a perseguição a Bin Laden. “Deveria estar presa”, diz o candidato sobre sua adversária.

Saúde

Quando questionada sobre a condição de saúde, Hillary afirma que melhorará o programa Obamacare, criado pelo atual presidente dos EUA. Afirma que, se tudo for descartado, todos os benefícios serão suspensos e que a população voltará a ficar nas mãos das seguradoras. “Quero diminuir o preço e aumentar a qualidade”, afirma a candidata.

Trump se mostra totalmente contrário ao programa de saúde. “Obamacare nunca vai funcionar, porque é caríssimo inclusive para o país”, afirma. “É um desastre completo.” O republicano diz que é preciso substituir por algo que funcione e que seja mais barato.

Islamofobia

Uma eleitora indecisa muçulmana questionou sobre a islamofobia. Trump diz que isso de fato é uma vergonha, mas que é preciso admitir que existe um problema: “terror radical muçulmano”. Ele cita os ataques de San Bernardino e Orlando, do 11 de setembro e de Paris para reforçar que existe um problema desprezado por Obama e Hillary – este tipo de terrorismo provocado por muçulmanos. Sua proposta é aplicar questionários aos seguidores desta religião que entrarem no país, perguntando sobre suas crenças.

Hillary diz que deseja que todos tenham seu lugar nos Estados Unidos e que é perigosa a demagogia de Trump contra os muçulmanos. Para ela, os seguidores do islamismo devem se sentir parte dos EUA. Também afirma que vai combater o “terrorismo violento e jihadista”, que não representa a comunidade muçulmana.

Impostos

Trump diz que pagou centenas de milhões de dólares em impostos, rebatendo uma crítica feita por Hillary de que ele não divulga sua declaração. Prometeu reduzir a carga tributária da população de classe média e reforçou que sua adversária propõe justamente o contrário – o aumento dos impostos.

Hillary responde dizendo que quer investir nas famílias trabalhadoras, já que os ganhos têm ido para as pessoas que estão no topo da pirâmide de renda. Por isso, aumentará os impostos de quem ganha milhões de dólares.

Direitos humanos

Hillary diz que quando foi primeira dama trabalhou com republicanos e democratas por um programa especial para as crianças. Quando foi secretária de estado, de acordo com ela, lutou pelos direitos das mulheres.

Sobre a crise na Síria, Hillary menciona que defende zonas aéreas seguras, sem bombardeios, e que defende proximidade dos Estados Unidos com seus aliados em terra. Afirma que deve haver mais investigações sobre os crimes cometidos por russos e pelo regime sírio.

A moderadora Martha Raddatz pergunta a Hillary se ela usaria forças americanas em terra na Síria. Hillary diz que não, isso seria um erro. Defende o uso de forças especiais, que treinam as forças locais. A candidata diz esperar que, quando se tornar presidente dos EUA, o Estado Islâmico seja expulso do Iraque. Afirma também que considera armar os curdos na Síria porque são a principal força em terra para combater o Estado Islâmico.

Já Trump diz que a principal preocupação é atacar o Estado Islâmico. Critica a “estupidez da política externa” dos EUA, quanto ao Iraque, à Líbia e à Síria, e defende o presidente sírio Bashar al-Assad, que estaria matando o EI.

Dedicação

Trump insiste que Hillary só mente sobre o que fará e não cumpre suas promessas. Diz que ele irá trabalhar por todos, pelos afroamericanos, pelas periferias, pela educação e por empregos.

Hillary rebate e afirma que seu adversário não tem vocação para ser um bom líder. Relembra também que Trump nunca pedu desculpas sobre o que disse acerca de latinos, afroamericanos, muçulmanos e outras minorias.

Política energética

Um eleitor pergunta sobre a política energética – se eles vão investir em energia limpa sem profissionais do setor. Trump diz que os EUA estão matando os negócios energéticos. Menciona que a atuação da China, por exemplo, em levar aço aos Estados Unidos destrói a indústria siderúrgica americana.

Hillary diz que pela primeira vez os EUA estão independentes em relação a energia, o que dá mais liberdade e poder ao país em relação ao Oriente Médio. Declara que a transição ao gás natural é importante e que também vai criar novos empregos.

Desfecho

No fim do debate, cada candidato precisa fazer um elogio ao outro. Hillary afirma que respeita os filhos de Trump e ele responde que tem muito orgulho de sua família. Para ele, o ponto forte de sua adversária é a persistência. (AG)

