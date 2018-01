Hillary Clinton protegeu o assessor acusado de assédio sexual

Um alto assessor da campanha presidencial de Hillary Clinton em 2008 que foi acusado de repetidamente assediar sexualmente uma jovem subordinada a ele foi mantido na campanha a pedido de Hillary, segundo pessoas familiares com os eventos, afirmou o The New York Times nesta sexta-feira (26).

A então gerente de campanha de Hillary, Patti Solis Doyle, recomendou que Burns Strider, o assessor, fosse demitido. Mas Strider foi encaminhado a aconselhamento e a funcionária foi transferida para outra função. Cofundador do American Values Network, Strider era assessor para assuntos espirituais de Hillary e enviava para ela diariamente, por vários meses durante a campanha, trechos da Bíblia.

Cinco anos mais tarde, ele foi recontratado para liderar um grupo independente que apoiou a campanha presidencial de Hillary, em 2016. Após alguns meses, ele foi demitido por assuntos relacionados a trabalho, entre eles alegações de que assediava uma auxiliar mais jovem, segundo três pessoas ouvidas pelo jornal.

A mulher que acusou Strider tinha à época 30 anos de idade e dividia com ele um escritório. Ela reclamou a Solis Doyle que ele havia massageado seus ombros de maneira inapropriada, a beijado na testa e mandado uma série de e-mails “sugestivos”. A gerente então levou o caso a Hillary. A decisão da candidata de manter Strider, que era casado, na equipe desagradou a outros funcionários, segundo o jornal.

Por ter feito um acordo de não divulgação que a impedia de discutir em público fatos da campanha, ela não falou publicamente sobre a acusação. Solis Doyle também não quis falar.

