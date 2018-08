Um hipopótamo matou no domingo um turista de Taiwan que tirava fotos às margens do lago Naivasha, no Quênia. De acordo com o governo do país africano, a vítima – de 66 anos – chegou a ser socorrida mas foi declarada morta ao chegar no hospital. Um outro turista, de 62 anos, havia sido atacado no dia anterior mas sobreviveu.

