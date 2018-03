A história de uma americana que foi forçada a se casar com seu estuprador aos 11 anos de idade ajudou a mudar a lei do casamento na Flórida

Aos 11 anos de idade, Sherry Johnson, agora com 58 anos, foi forçada a casar com seu próprio estuprador. Hoje, ela é celebrada como a mulher que influenciou a mudança da lei do casamento no Estado da Flórida, região Sudeste dos Estados Unidos. As informações são do portal de notícias UOL e do jornal El País.

Sharon tinha 9 anos quando foi abusada por um diácono da igreja que seus pais frequentavam, 10 anos quando deu à luz ao seu primeiro filho e 11 anos quando se casou com o abusador. Na época, a igreja pressionou a mãe da pequena Sherry a consentir a união e um juiz a aprovou. Por causa da violência que sofreu, Sherry não foi capaz de frequentar a escola. O estupro ainda a levou a uma série de relações abusivas.

A vítima acabou tendo mais cinco filhos com o então marido até que o casamento deles acabasse, anos depois.

Na última sexta-feira (9), Sherry se tornou uma heroína depois que o Senado do Estado da Flórida aprovou um projeto de lei que proíbe o casamento para qualquer pessoa com menos de 17 anos. Ela lutou por seis anos até que o projeto fosse aprovado. “Meu coração está feliz”, disse ela. “Meu objetivo era proteger nossas crianças e sinto que minha missão foi cumprida. Isso não é sobre mim. Eu sobrevivi.”

“É preciso que uma pessoa conte sua história e mostre a cara para que as coisas comecem a mudar”, completou.

Atualmente, no Estado, os jovens de 16 e 17 anos podem se casar com o consentimento de ambos os pais. Já se uma gravidez está envolvida, não há idade mínima para casar caso um juiz aprove. Uma análise da equipe legislativa da Flórida mostrou que, entre 2012 e 2016, 1.828 licenças de casamento foram emitidas na Flórida para casais quando pelo menos uma parte era menor. Isso inclui uma pessoa de 13 anos, sete de 14 anos e 29 de 15 anos de idade. Em um dos casos, um homem de mais de 90 anos se casou com uma garota de 16.

Defensores da nova lei dizem que mudar a norma assegurará que nenhuma criança seja forçada a se casar com um homem que a estuprou, mesmo que a engravidasse.

Primeiras gestações

No ano passado, Johnson falou sobre a cronologia de suas seis primeiras gestações, todas com o diácono. “Minha primeira menina eu tive aos 10; aos 13, o meu primeiro menino; outro aos 14, outra aos 15, e outro aos 16. Aos 17 fiquei grávida outra vez, me divorciei do meu estuprador, e semanas depois tive a última menina dele.” Seu marido forçoso quase não conviveu com a família. Abandonava-a assim que a adolescente engravidava, e só retornava para fazer mais um filho com ela.

Depois dele, Johnson casou-se e divorciou-se mais duas vezes. Com o segundo marido teve três filhos. Tanto este como o terceiro a submeteram a abusos, afirma. “O segundo tentou passar por cima de mim com sua caminhonete.”

Deixe seu comentário: