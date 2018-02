Hits musicais embalam as sunsets do Rede Pampa Summer Lounge – Intimus

A temporada 2018 do Rede Pampa Summer Lounge – Intimus segue agitando as areias da praia do Balneário de Atlântida, no Litoral Norte. Diversos dj’s já passaram pelas pick ups e continuam embalando o evento durante os sábados e domingos de fevereiro. A dj Grasi Colombo é uma das atrações que se apresentaram nas sunsets promovidas nos finais de tarde, pelo quarto ano consecutivo, e afirma que na sua setlist não pode faltar estilos como funk e reggaeton. Artistas como Anitta, Ludmilla, Kevinho e Alok são os intérpretes de lançamentos que se tornaram hits no último ano e, justamente por conquistar o público, também integram as mixagens da dj.

Nas suas apresentações, Grasi procura tocar diversos estilos musicais, por isso, mesmo que tenha participado das sunsets do Rede Pampa Summer Lounge – Intimus, ela conta que o seu forte são os eventos sociais. “As sunsets são um pouco restritas à música eletrônica, como prefiro variar, casamentos, 15 anos, eventos corporativos e de lojas são o meu foco no dia-a-dia”, explica a dj.

Já são 15 anos como dj no Sul do Brasil, e durante estes anos, Grasi passou por casas conceituadas em Porto Alegre, e também nos litorais gaúcho e catarinense. Durante três anos ela também embalou as gravações do programa Studio Pampa, que integrava a programação da TV Pampa nas madrugadas. “Foi com a visibilidade da tv que minha carreira alavancou e hoje consigo me manter financeiramente com a profissão que escolhi desempenhar”, comemora a dj.

Antes de toda essa dedicação às pick ups começar, na adolescência, com seus 16 anos de idade, ela trabalhou em rádios, incentivada pela família que trabalha com a indústria fonográfica. Grasi se formou em marketing e passou a fazer cursos de idiomas, mixagem e produção musical. Assim foi conquistando o seu espaço na área de entretenimento. “Alguns radialistas que trabalharam comigo me apadrinharam e me ajudaram a subir no setor”, agradece Grasi Colombo.

Para ela, um bom dj é aquele que estuda e se dedica como qualquer outro profissional. “Ser dj não é só apertar o play, existe um trabalho árduo de pesquisa por trás”, destaca. Além disso, ela acrescenta que um profissional que trabalha com entretenimento deve ter postura profissional, ser ético e chegar nos horários como qualquer outro: “E o mais importante de tudo, que é contagiar a galera para que e festa dure até de manhã”. (Marysol Cooper/ O Sul)

