Hoje é dia de rock! Confira esquema de trânsito e transporte para show do Iron Maiden

Nesta quarta-feira (9), a Arena do Grêmio recebe a banda britânica de heavy metal, Iron Maiden, com uma expectativa de 40 mil pessoas. Por essa razão, a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) divulgou esquema de trânsito e transporte para orientar o público no deslocamento e saída. A EPTC orienta que os fãs saiam com antecedência e observem o esquema de saída para agilizar o trânsito na região. Os portões abrem às 16h.

Confira as opções de deslocamento até o estádio

A.J Renner, acesso mais perto para E1 (portões P4 e P5) e E2.

Voluntários, acesso mais perto para E1 (portões P1 e P2) e E2.

Opções de saída

Av. Voluntários, acesso obrigatório para quem estaciona no E1 (portões P2 e P1). Pela BR-448, quem sai pelo E2, E1 (portões P4 e P5) acessa apenas a BR 448.

A outra alternativa é optar pelo transporte público. Duas linhas especiais serão disponibilizadas três horas antes do show:

– Linha F04 Futebol Arena, com saída do Largo Glênio Peres e retorno no mesmo local. Serão 13 ônibus no total.

– Linha T2.3 Transversal 2 / Arena, com saída do terminal Peri Machado (Av. Voluntários da Pátria) e retorno ao ponto de partida. Serão 10 ônibus.

Além disso, duas linhas de Lotação também fazem o deslocamento até o estádio:

– Linha Parque Humaitá, com saída do Terminal da Sete de Setembro e retorno ao local de partida.

– Linha Especial Centro, para o retorno do show, da Arena até a Sete de Setembro.

Para facilitar o embarque, a EPTC orienta que os ônibus de turismo, se escolherem sair do estádio durante o show, se concentrem na José Pedro Boéssio, onde será permitido o estacionamento nos dois lados da via, após a Palmira Gobbi. Na saída, os táxis se concentram no viaduto da av. Voluntários e os aplicativos chegam até a rotula da A.J. Renner com José Pedro Boéssio (rótula do Posto Ipiranga).

Bloqueios a partir das 16h

– Bloqueio da av. Padre Leopoldo Brentano com a rotatória entre a rua José Pedro Boéssio e a av. A. J. Renner, possibilitando o trânsito seguro dos pedestres que vão em direção à Arena;

– Bloqueio da av. Padre Leopoldo Brentano com a rotatória com a av. Voluntários da Pátria, localizado sob o Viaduto da BR 448, permitindo apenas que os veículos sigam em direção aos estacionamentos da Arena;

– Bloqueio do acesso da alça do Viaduto da BR 448 para a av. Padre Leopoldo Brentano;

– Isolamento do meio-fio das ruas Frederico Mentz, José Pedro Boéssio e o anel da av. Ricardo Seibel de Freitas Lima, a fim de impossibilitar o estacionamento de veículos nesses locais, deixando o trânsito mais fluído.

Deixe seu comentário: