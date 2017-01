Hoje Ã© o dia mais triste do ano, diz estudo de universidade do Reino Unido

Se alguém se sentir triste nesta segunda-feira (16), pode ser o efeito do “Blue Monday”, o dia mais triste do ano, segundo estudo de Cliff Arnall, psicólogo da Universidade de Cardiff, no País de Gales.

Arnall estabeleceu que a terceira segunda-feira de janeiro é o dia do ano no qual as pessoas se sentem mais tristes.

O psicólogo chegou a esta conclusão em 2005, após resolver uma equação matemática que analisa, entre outros aspectos, a meteorologia, as dívidas realizadas no Natal e a queda da motivação.

O cálculo é bem complicado e fica dessa forma na equação matemática: [W+(D-d)]xTQ/MxNA.

Na equação, “W” é o clima, “D” é a dívida, “d” corresponde ao salário mensal, “T” equivale ao tempo desde o Natal, “M” é o baixo nível motivacional e “NA” significa a necessidade de tomar medidas.

Na Grã-Bretanha, o tema é levado muito sério e, neste dia, já foi comprovado que há um aumento no número de faltas no trabalho.

Comentários