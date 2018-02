Por 38 votos a 36, o Senado da Holanda aprovou nessa terça-feira uma polêmica lei que transforma automaticamente todos os cidadãos do país em doadores de órgãos. Isso não impedirá, entretanto, que os familiares se oponham à medida após a morte do doador declarado. Já quem preferir ficar de fora do programa terá que responder a duas cartas do governo.

