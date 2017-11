Holiday Inn Porto Alegre sedia primeira edição gaúcha do maior Workshop Arch&Design das Américas. Archathon acontece entre os dias 10 e 12 de novembro

O Holiday Inn Porto Alegre, que pertence à Rede Master de Hotéis, recebe entre os dias 10 e 12 de novembro a primeira edição gaúcha do Archathon, maior Workshop Arch&Design das Américas. Com patrocínio da Fibraplac, empresa do Grupo Isdra especializada na produção de painéis de MDF e MDP, o evento vai reunir arquitetos e designers de interiores formados nos últimos cinco anos para debater sobre inovação, gestão e marketing.

Além de palestras e bate-papos com referências do mercado, o evento promove a tradicional Maratona da Criatividade: divididos em equipes, os profissionais são desafiados a projetar em menos de 24h um ambiente da mostra CASACOR, com produtos de parceiros do evento, como Fibraplac. A atividade acontece no dia 11, a partir das 8h, e os autores do melhor projeto garantem espaço na mostra gaúcha de 2018. As apresentações de cada projeto serão realizadas no dia 12, quando também ocorrem o julgamento e a premiação.

Além de revelar novos talentos e promover networking, o Archathon se posiciona como o maior meio de comunicação entre grandes marcas e jovens profissionais. As informações estão disponíveis em www.archathon.com.br.

Programação:

10/11/2017 | 18h30 às 22h

ArchaDay by VIVA DECORA PRO – Palestras e um bate-papo com referências do mercado.

Local: Auditório PUC RS

Evento gratuito e aberto ao público.

Inscrições pelo link: http://bit.ly/archadayPOA

11/11/2017 | 8h às 20h

O grande desafio: a maratona criativa

Local: Holiday Inn, Av. Carlos Gomes, 565 , Porto Alegre.

12/11/2017 | 15h às 19h

Apresentações, julgamento e premiação

Local: Holiday Inn, Av. Carlos Gomes, 565 , Porto Alegre.

