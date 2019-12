Mundo Homem abre fogo em Moscou perto de sede do serviço de inteligência da Rússia

Por Redação O Sul | 19 de dezembro de 2019

Um funcionário do FSB morreu, e, segundo autoridades, assassino foi "neutralizado" Foto: Reprodução de TV Foto: Reprodução de TV

Uma pessoa não identificada abriu fogo em Moscou, perto da sede do FSB (serviço de inteligência da Rússia), nesta quinta-feira (19). O órgão de segurança russo confirmou a morte de um de seus funcionários e disse que o assassino foi “neutralizado” – termo geralmente usado por autoridades russas para dizer que o autor do crime morreu na ação.

De acordo com a agência russa Interfax, ao menos cinco pessoas ficaram feridas. O número total de vítimas, porém, permanece incerto: a agência Reuters, citando o jornal Izvestia, diz que três pessoas morreram. Nenhuma autoridade oficial, porém, confirmou a informação.

Ainda de acordo com a agência Reuters, diversos tiros foram ouvidos na região mesmo após a comunicação de que o criminoso foi neutralizado. A FSB, porém, negou que houvesse outros criminosos no local. Ao menos cinco ambulâncias foram vistas saindo do local. Testemunhas disseram ouvir disparos, explosões e gritos durante a ação.

A FSB – considerada sucessora da KGB, o serviço secreto da União Soviética – informou que não daria mais detalhes sobre o crime. Não se sabe as motivações do crime, nem a autoria do assassino.

Tiros perto do Kremlin

O local, a cerca de um quilômetro do Kremlin, é um dos mais movimentados de Moscou, inclusive com a visita de turistas. Inclusive, no momento do tiroteio, o presidente Vladimir Putin estava na sede do governo russo para uma coletiva de imprensa anual.

De acordo com o porta-voz de Putin, o presidente foi informado sobre o tiroteio. No discurso, ele parabenizou a atuação das forças de segurança e do combate ao terrorismo.

