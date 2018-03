Homem acumula 27 milhões de dólares após descobrir truque na loteria

Jerry Selbee, especialista em matemática e amante de jogos de aposta, fez uma brilhante descoberta que o permitiu ganhar na loteria durante nove anos. O homem, junto com a esposa Marge, estava aposentado e entediado em 2003, quando descobriu o jogo Winfall, que consiste na escolha de seis números entre 1 e 49, com prêmio divididos em US$ 2 milhões.

No entanto, como ninguém vencia já há algum tempo, o prêmio estava acumulado em US$ 5 milhões, por isso o sistema de loteria mudou para um “roll-down”, o que significa que alguém ganharia caso acertasse 5, 4, 3 ou dois números. Foi então que Jerry começou a estudar e descobriu que, se comprasse milhares de dólares em jogos, ele poderia ganhar muito mais dinheiro do que havia gastado.

Estratégia

Apesar de a primeira tentativa ter sido fracassado – o que custou cerca de US$ 50 – na semana seguinte ele gastou US$ 3.400 em jogos, mas ganhou praticamente o dobro, US$ 6.500. Com o fim de Winfall, o homem decidiu apostar em outro jogo semelhante. Uma loteria em Massachusetts chamada Cash WinFall.

Outro obstáculo surgiu quando um grupo de estudantes também descobriu a matemática dos Selbee e passou a vender a estratégia a investidores a troco de milhões. Embora nada disso fosse ilegal, uma reportagem atraiu a atenção para a atitude de ambos os grupos e criou antipatia.

De acordo com o Hufngton Post, o casal começou a apostar e, em nove anos, eles já tinham ganhado US$ 27 milhões, sem contar despesas ou impostos pagos, que custaram cerca de US$ 7 milhões. Em 2012, a loteria também chegou ao fim após descobrir o truque de Jerry.

Atualmente, o casal já não aposta em jogos de azar, somente aproveita o dinheiro – mais do que suficiente adquirido nos últimos anos.

Russo

Um morador de Ufá, cidade a 1.300 km a leste de Moscou, ganhou 26 milhões de rublos (pouco mais de R$ 1,6 milhão) em uma loteria estatal na semana passada, mas ainda não apareceu ao local para reivindicar o prêmio milionário.

O homem, cujo identidade não foi revelada, gastou 480 rublos (R$ 27) no bilhete. “Os números [vencedores] eram muito próximos, mas nosso ganhador não só adivinhou os cinco números e venceu o prêmio, mas recebeu outros quatro prêmios por dois números adicionais que adivinhou”, lê-se no anúncio do site da loteria.

Segundo o estabelecimento, o vencedor só precisa comparecer ao escritório para buscar seu prêmio antes do prazo de 90 dias. Em novembro passado, uma aposentada da região de Voronej não conseguiu reivindicar um prêmio de 506 milhões de rublos (R$ 29 milhões), pois só percebeu que possuía o bilhete vencedor semanas depois.

Mega-Sena

Dezenas de sites na internet vendem dicas infalíveis, fórmulas certeiras e conselhos garantidos para marcar no bilhete os números que serão sorteados, só não vai ganhar quem não quiser ou for muito desatento.

Há também livros e cartilhas vendidos em bancas de jornais com outro tanto de mágicas para ficar milionário com a principal loteria do Brasil, a Mega-Sena. Entre as mais comuns, está a que é baseada no levantamento de todas as dezenas que saíram em todos os concursos anteriores. A dica então seria apostar nas mais sorteadas e nunca nas que apareceram menos.

Outra recomendação comum, que teria o poder de aumentar as chances de acertar a Mega-Sena, é nunca jogar em dezenas sequenciais, como, por exemplo, 01, 02, 03, 04, 05 e 06 ou 26, 27, 28, 29, 30 e 31. As cartilhas também alertam: não se deve apostar nos números que estão numa mesma coluna vertical da cartela.

