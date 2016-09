Homem alega que seu smartphone Galaxy Note 7 explodiu e fez seu carro pegar fogo

Poucos dias após a empresa sul-coreana Samsung anunciar um recall mundial de seu novo smartphone Galaxy Note 7 por problemas na bateria que poderia explodir, um homem foi vítima da falha. O americano Nathan Dornacher contou que deixou o aparelho recém-comprado dentro do carro, carregando, quando ele apresentou um problema e fez seu veículo, um Jeep Grand Cherokee, pegar fogo.

Nathan, a mulher e a filha pequena deles haviam voltado de um passeio e estavam descarregando equipamentos da mala do carro, enquanto o aparelho carregava perto do banco do motorista. Em certo momento, a família entrou em casa. Pouco tempo depois, o carro já estava em chamas.

Bombeiros da região tiveram de ser chamados para acabar com o fogo. O homem lamentou o ocorrido, mas agradeceu que nada pior aconteceu. “Estamos salvos. Ninguém se feriu. Isso é o que importa para mim”, escreveu no Facebook, onde publicou imagens de seu celular “torrado”.

A Samsung emitiu uma nota dizendo que já tomou conhecimento do caso. “Estamos trabalhando com o Sr. Dornacher para investigar o caso dele e assegurar que faremos tudo por ele. A segurança do consumidor é a prioridade número um da Samsung”.

Pouco tempo após o lançamento do Note 7, o smartphone recebeu diversos relatos de problemas com a bateria, que vinha a pegar fogo. Por isso, a empresa sul-coreana determinou um recall do produto no mundo todo.

