Homem apontado como responsável por estuprar mulher dentro de carro e gravar vídeo é preso em Porto Alegre

Neste domingo (2), o homem suspeito de gravar vídeos estuprando uma mulher desacordada entregou-se à Polícia Civil. José Carlos Silva da Silva, de 47 anos, teve a prisão preventiva decretada na quinta-feira (30) e se apresentou ao lado de seu advogado. O crime ocorreu no domingo passado (26), quando ele se aproximou de um veículo atravessado na Avenida Baltazar de Oliveira Garcia, em Porto Alegre, e encontrou com um casal desacordado. Além de divulgar as imagens, ele aparece tocando na mulher.

A Polícia Civil optou por entrar em contato com o advogado do suspeito e alertou para o risco à vida dele, já que o mesmo havia recebido ameaças de morte. Entrou em acordo que ele se entregaria às 10h deste domingo.

De acordo com a delegada Tatiana, o homem será indiciado por estupro de vulnerável, divulgação de cena de estupro e furto qualificado. À Polícia Civil, o homem confessou os crimes. No entanto, ele não responderá por omissão de socorro, já que foi ele próprio quem acionou a polícia após o crime. José Carlos deve ser encaminhado ainda neste domingo ao sistema prisional.

A Polícia Civil ainda investiga a participação de um segundo homem que aparece nas imagens. Ao ser preso, o suspeito não deu informações sobre o comparsa, que ainda não foi identificado.

Deixe seu comentário: