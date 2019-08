Homem armado faz reféns em ônibus na Ponte Rio-Niterói; 16 pessoas ainda estão sendo feitas de réfens 

Desde às 6h desta terça-feira (20), um homem armado faz reféns dentro de um ônibus da Viação Galo Branco na Ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro. A Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Militar estão no local. Ainda não se sabe a motivação do sequestrador nem quantas pessoas estão dentro do veículo. Ele mandou o motorista atravessar o coletivo na pista sentido Rio, na subida do vão central.

“Temos um homem que se identificou como policial militar. Ele parou o ônibus da Galo Branco na Ponte Rio-Niterói. Ele está ameaçando jogar gasolina no ônibus, colocando os passageiros em perigo. Estamos em negociação com ele para liberar mais reféns, não sabemos qual o real propósito dele”, disse uma porta-voz da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Um telefone celular foi passado de dentro do veículo para os agentes da PRF. Às 6h31, um homem jogou algo pegando fogo para fora. Negociadores do Batalhão de Operações Especiais (Bope) chegaram às 6h53 no local para ajudar no diálogo com o sequestrador do ônibus. Até agora, quatro pessoas já foram liberadas. Ainda são 16 reféns.

De acordo com informações obtidas pelo O Sul, o homem saiu de São Gonçalo afirmando ser policial militar, o que ainda não se sabe se é verdade. O criminoso está ameaçando os reféns com arma de fogo, arma de choque e galões de gasolina. Acredita-se que a polícia está esperando que um familiar dele chegue ao local para continuar as negociações pela soltura do restante dos passageiros.

A linha sai do Jardim Alcântara, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, e vai até o Estácio, na região Central do Rio. Ela é a única linha que cobre os bairros do Rocha, Columbandê, Lindo Parque e Galo Branco em direção ao Rio. Um grande congestionamento se formou nos acessos à Ponte Rio-Niterói.

