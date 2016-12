Homem armado se entrega após ter feito refém um funcionário em prédio na Zona Norte de Porto Alegre

Um homem armado com uma faca, de 22 anos, se entregou à polícia, por volta das 11h da manhã desta terça-feira (13), após ter entrado em um prédio da Construtora Ribas, no número 5.093, na avenida Assis Brasil, na Zona Norte de Porto Alegre. Um funcionário foi feito de refém do homem.

Testemunhas relataram que o sequestro teve, como motivação, um problema familiar. Conforme a Brigada Militar, há grande movimentação policial e o Gate (Grupamento de Ações Táticas Especiais) negociou com o sequestrador. Duas faixas da Assis Brasil estão bloqueadas para o atendimento da ocorrência no sentido Centro-Bairro.

