Um homem matou oito crianças e deixou duas feridas na entrada de uma escola na cidade de Enshi, província de Hubei, região central da China. O ataque aconteceu na segunda-feira (2), no primeiro dia do ano letivo. O homem, de cerca de 40 anos, teria usado uma faca para atingir as crianças. O suspeito foi preso e a polícia não confirmou as circunstâncias do ataque.