Homem atira contra a casa da ex-mulher e ameaça os familiares de morte

Um jovem de 24 anos realizou disparos contra a casa da ex-mulher, de 23 anos, durante a madrugada desta terça-feira (25). O casal viveu junto por seis anos, até a última quarta-feira (19), quando a jovem se mudou para a casa de familiares, junto com a filha, de quatro anos de idade.

Segundo a jovem, que procurou a Polícia Civil de Caxias do Sul para prestar queixa sobre o ocorrido, ela teria terminado o relacionamento há menos de uma semana, pois descobriu que o companheiro estava usando cocaína. Ele não teria aceitado o fim do namoro, que durou seis anos, e, ontem, teria ameaçado ela e a família.

Depois de realizar os disparos contra a casa dos familiares, ele enviou mensagens para a mãe da ex-mulher, afirmando que, se ela não voltasse para a casa do casal, com a filha, ele mataria alguém da família. Os disparos teriam sido para comprovar que ele estava disposto a cumprir as ameaças.

Ele possui uma extensa ficha criminal, já tendo sido preso anteriormente por homicídio. A vítima pediu uma medida protetiva de urgência para ela e filha, que estão sendo atendidas pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).

