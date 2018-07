Um homem-bomba se explodiu em um comício de um partido político anti-Talibã no Noroeste do Paquistão nesta terça-feira (10), matando 12 pessoas, incluindo um candidato às eleições de 25 de julho, informou a polícia. O ataque em um encontro do Partido Nacional Awami em Peshawar também deixou quase 50 feridos, informou o chefe da polícia municipal, Jamil Qazi.