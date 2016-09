Homem brinca e nada com baleias e as fotos fazem sucesso na internet

Um australiano sortudo afirmou que estava no mar, em Tonga, quando uma baleia jubarte apareceu e começou a interagir com ele. Will Rosner, 24 anos, que está viajando há 18 meses, disse que o momento mais mágico de toda a viagem foi quando o animal apareceu.

Rosner afirmou que havia mais de 15 baleias no local. O australiano ficou na água com os animais por algumas horas e tirou várias fotos que fizeram sucesso na internet. As melhores foram publicadas no seu Instagram.

“Eu nunca imaginei o quão curiosa uma baleia poderia ser. Esta jubarte ficou nadando com a gente, brincando, mergulhando, cantando, dançando e jogando água sobre a gente por 30 minutos”, disse.

Uma das baleias interagiu mais com o grupo. “Ela me olhou diretamente nos olhos e me tirou da água”, contou. As jubartes podem ter até 15 metros de comprimento e pesam 30 mil quilos. (AG)

