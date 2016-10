Homem carrega a noiva no colo até o altar após acidente a deixar em cadeira de rodas e comove a internet

A canadense Hannah Peterson se envolveu em um sério acidente de carro apenas um mês antes da cerimônia de seu casamento. Ela quebrou a pélvis em três lugares, perfurou um dos rins, quebrou algumas costelas e sofreu uma concussão.

Por causa do ocorrido, Hannah teve que participar da cerimônia em uma cadeira de rodas, mas isso não impediu que ela ficasse de pé na hora de entrar na cerimônia, e ela ainda contou com uma ajuda de seu noivo. Empurrada pelo pai no início, Hannah foi pega no colo pelo noivo, Stuart, que a levou até o altar.

“Obviamente estar em uma cadeira de rodas e não poder ficar de pé foi muito frustrante para mim no dia do meu casamento. Mas eu havia chorado no ensaio e não chorei no dia”, ela contou.

Apesar das dificuldades, Hannah fez questão de ficar em pé para outro momento: a leitura dos votos: “Foi difícil ficar tanto tempo de pé sem o Stuart me segurando, mas pelas fotos e vídeos não parece que eu estou sofrendo muito”.

Dois meses depois da cerimônia, Hannah já consegue andar com a ajuda de uma bengala.

