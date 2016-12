Homem chama a atenção na internet ao subir pelado no teto de um ônibus

Um homem completamente pelado subiu no teto de um ônibus. O sujeito, que não foi identificado, chegou a dar uma volta nu por uma avenida antes de escalar o ônibus.

Em cima do coletivo, o rapaz foi alvo de fotógrafos e curiosos em geral. Até mesmo os helicópteros dos principais canais de TV americanas começaram a sobrevoar o local na espera do que o peladão iria fazer. Os policiais usaram uma escada para tirar o sujeito de cima do ônibus. Ele foi levado de maca a um hospital.

Os policiais que atenderam a ocorrência disseram que não parecia que peladão tinha usado drogas. O caso aconteceu na famosa Sunset Boulevard, em Hollywood (EUA).

Comentários