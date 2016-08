Homem chamado “Vladimir Putin” é preso por causar confusão em um supermercado

Um homem preso após iniciar confusão em um supermercado nos Estados Unidos surpreendeu a todos ao dar seu nome: Vladimir Putin. O homônimo do presidente da Rússia começou a gritar com os funcionários do estabelecimento e, ao ser questionado por eles, se negou a deixar o lugar, até que a polícia chegou e o levou preso.

De acordo com agentes, o homem foi libertado após pagamento de fiança por duas acusações. Ele foi indiciado por invasão de propriedade privada e resistência à autoridade. (AD)

