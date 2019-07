Homem chegava na Lua há 50 anos

O homem sempre procurou nas estrelas, explicação para origem da vida e para formação do universo. De olho nelas, cruzou oceanos e descobriu novos continentes. Há exatos 50 anos, às 23h56, Neil Armstrong, Edwin “Buzz” Aldrin e Michael Collins se orientaram pelas estrelas, para cruzar o espaço, a caminho da lua na escuridão. Segundo Neil Armstrong, ele aquele era “Um pequeno passo para o homem, mas um grande salto para a humanidade”.

Era 20 de julho de 1969, e meio bilhão de seres humanos acompanharam a transmissão desse “salto” ao vivo pela televisão dos astronautas americanos.

O desafio era imenso, ninguém sabia se os astronautas voltariam vivos. Naquele tempo, os Soviéticos haviam colocado o primeiro homem em órbita. Os americanos não queriam que a União Soviética tivesse supremacia militar, por isso Kennedy impôs um objetivo aos americanos: Chegar a lua até a década de 60.

Na época, a Nasa contava com 400 mil funcionários, em sua maioria jovem:a média de idade dos controladores da missão era 27 anos. Entre eles estava a programadora Margaret Hamilton. Com 25 anos, ela liderou a equipe responsável pelo software que salvou a missão.

O Apollo 11 saiu do Centro Espacial John F. Kennedy, na Flórida, levando os três astronautas no dia 16 de julho de 1969. Depois de quatro dias, segundo a NASA, 650 milhões de pessoas assistiram pela televisão Armstrong dar o primeiro passo na Lua. Ainda de acordo com a agência espacial, Armstrong e Aldrin ficaram no total quase 22h na superfície da Lua. A nave voltou à Terra no dia 24 de julho

O veículo construído pelas mãos humanas, cruzou em velocidade recorde os 384 mil quilômetros até chegar à órbita lunar. No total da missão, seriam mais de 1,5 milhão de quilômetros, entre as diversas voltas ao redor de Terra e Lua.

o Projeto Apollo envolveu um fantástico esforço de US$ 20 bilhões, 20 mil companhias que fabricaram componentes e peças, e 300 mil trabalhadores.

A missão Apollo 11 pousou na superfície lunar em 20 de julho de 1969, em um local chamado “Sea of Tranquility” (Mar da Tranquilidade).

Conquistas

A missão Apollo 11 deixou heranças, e trouxe transformações sociais que permanecerá conosco. Como o sistema de controle digital dos aviões mais preciso, e as ranhuras na pista dos aeroportos para evitar que as aeronaves deslizem.

Os filtros de água com íons de cobre e prata que destroem bactérias são uma invenção espacial. Como as pilhas recarregáveis de aparelhos auditivos e o sistema de amortecimento em regiões de terremotos.

