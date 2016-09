Homem chora e pede desculpas após agredir mulher durante assalto

Um homem tentou se passar por cliente para assaltar uma loja de artigos esportivos em Registro, no interior de São Paulo. Durante a execução do crime, no entanto, o rapaz agrediu uma funcionária e, arrependido, acabou pedindo desculpas pelo ocorrido. Mesmo assim, ele fugiu da loja com a mercadoria, um celular, e também com dinheiro.

Motivo “nobre”.

O crime ocorreu em um comércio que fica a cerca de 500 metros da Delegacia da cidade. Segundo depoimento da vítima à Polícia Civil, o homem entrou na loja e pediu para provar um calçado. A vendedora foi até o piso superior buscar a chuteira e entregou ao rapaz, que provou a mercadoria e disse que iria levá-la. Quando a vítima seguiu em direção ao caixa para registrar a venda, o homem a agarrou e tentou puxá-la para dentro do provador. Os dois acabaram caindo e, chorando, o suspeito avisou para a vendedora que precisava levar a chuteira, pois a família estava passando necessidades.

Ainda caída no chão, a vendedora revelou que tentou impedir o rapaz de cometer o crime citando passagens bíblicas, mas em vão. Em seguida, o homem arrancou à força a chuteira das mãos da mulher, pediu desculpas pelo ato, pegou 8 reais do caixa, um celular e fugiu da loja. Por conta da queda, a vítima teve ferimentos no lado esquerdo do rosto, mas passa bem. (AG)

